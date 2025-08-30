Fenerbahçe Ankara'ya eksiklerle gitti

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında yarın akşam deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Maç kadrosunda Duran, Semedo, Yusuf, Djiku ve Diego Costa yer almadı. Sakatlıktan dönen Cenk Tosun kadroda yer aldı.
İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson
