Fenerbahçe Antalya deplasmanında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan bir ilk

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Fenerbahçe Antalya deplasmanında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan bir ilk
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor karşısında. İlk 11'ler belli oldu. Teknik direktör İsmail Kartal kararını verdi.

Süper Lig'de 24. haftaya lider giren Fenerbahçe, Galatasaray'ın Samsunspor'u deplasmanda yenmesiyle maç eksiğiyle ikinci sıraya inmişti.

Sarı lacivertli takım liderlik koltuğunu geri almak için bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi Volkan Bayarslan.

Teknik direktör İsmail Kartal, yeni transfer Çağlar Söyüncü'yü ilk kez maç kadrosuna aldı. Kartal'ın şans vermesi durumunda Çağlar, ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkmış olacak.

Sarı lacivertli takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, kart görmeleri durumunda Alanyaspor maçında oynayamayacak.

ANTALYASPOR FENERBAHÇE İLK 11'LER

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe karşısında sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Leite, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Larsson Kaluzinski, Safuri, Saric, Bytyqi, A.Buksa.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da ilk 11 kararını verdi.

Sarı lacivertli takımın muhtemel 11'i şu şekilde:

Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

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