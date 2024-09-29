Fenerbahçe Antalya'da hata yapmadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Antalya'da hata yapmadı

Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Antalyaspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Antalya Park'ta oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Dusan Tadic ve 81. dakikada Kelven (KK) kaydetti.

Lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada 3 puanı cebine koyan Fenerbahçe böylece fırsattan en iyi şekilde yararlanmış oldu.

11 puana ulaşan Fenerbahçe ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 4'e indi. 8 puanda kalan Antalyaspor ise 13. sırada kaldı.

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