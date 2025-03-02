Fenerbahçe - Antalyaspor 3 - 0

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Sarı lacivertliler resmi maçlarda 2025 yılında yoluna namağlup devam ederken ligde 10 maçtır mağlup olmuyor.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
9. dakikada Szymanski’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Mert’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kenan’ın sağından ağlarla buluştu. 1-0
26. dakikada Dzeko’nun sol tarafta çizgiye indikten ortasında arka direkte bulunan Çağlar topu indirdi. Pozisyonunda devamında kale önünde bulunan Tadic'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
30. dakikada Dzeko'nun pasında topu alan Kostic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine vuruşunda kaleci Kenan’dan seken topu kale önünde En-Nesyri ağlara gönderdi. 3-0
43. dakikada sağ tarafta topla buluşan Oğuz'un rakibini çalımladıktan sonra yaptığı ortada arka direkte bulunan En-Nesyri'nin kafa vuruşunda kaleci Kenan Piric son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
56. dakikada Mert Müldür'ün kafa vuruşunu kaleci Piric çıkardı.