Fenerbahçe - Antalyaspor ilk 11'leri belli oldu

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Fenerbahçe - Antalyaspor ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25.haftasında kendi sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmasının ardından Fenerbahçe Antalyaspor önünde mutlaka üç puan almak istiyor.

İKİ TAKIMIN 11'İ

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Çağlar, Skrniar, Oğuz, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Güray, Soner, Erdal, Safuri, Van de Streek, Larsson, Samudio

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