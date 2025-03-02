Fenerbahçe - Antalyaspor ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmasının ardından Fenerbahçe Antalyaspor önünde mutlaka üç puan almak istiyor.
İKİ TAKIMIN 11'İ
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Çağlar, Skrniar, Oğuz, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Güray, Soner, Erdal, Safuri, Van de Streek, Larsson, Samudio