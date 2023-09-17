Fenerbahçe Antalyaspor maçı

MAÇIN İLK 11'İ;
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Becao, Ferdi, Zajc, Cengiz, Szymanski, Fred, Tadic, Dzeko
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Erdoğan, Saric, van de Streek, Larsson, Buksa
MÜCADELE BAŞLADI
Fenerbahçe- Antalyaspor mücadelesi başladı.
İLK TEHLİKE ANTALYASPOR'DAN
5. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Serdar Aziz, Sander van de Streek'in ağlara gitmekte olan vuruşunu çizgiden çıkardı.
CENGİZ ÜNDER SAKATLANDI
6. dakikada Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in yaşadığı sakatlık yüzünden oyun durdu ve milli oyuncu saha kenarına alındı. Yerine İrfan Can Kahveci girdi.
DZEKO'NUN KAFASI AUTA
10. dakikada bu kez Fenerbahçe etkili geldi. Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Dzeko kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.
LEİTE DZEKO'YA GEÇİT VERMEDİ
21. dakikada gelişen Fenerbahçe hücumunda Szymanski, savunma arkasına hareketlenen Dzeko'yu görmek istedi ancak kaleci Helton Leite topu kontrol etti.
ANTALYASPOR ÖNE GEÇTİ
Konuk ekip Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında 31. dakikada A. Buksa ile 1-0 öne geçti.