Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor’u ağırlıyor.

Chobani Stadı’nda saat 20.00’de oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

TEDESCO'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco Dinamo Zagreb'e karşı çıkardığı kadrodan Çağlar Söyüncü ve Szymanski'nin yerine Talisca ile İsmail'e ilk 11'de şans verdi.

FENERBAHÇE ÇIKIŞ ARIYOR

Son üç resmi maçında galibiyet alamayan Fenerbahçe, ligde üst üste 2 beraberlik yaşarken Avrupa’da da Dinamo Zagreb’e mağlup oldu. Süper Lig’de geride kalan 6 haftada 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

ANTALYASPOR’DA 6 EKSİK

Emre Belözoğlu yönetimindeki Akdeniz ekibinde Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric’in sakatlıkları sürüyor. Ligde oynadığı 6 maçta 10 puan toplayan Antalyaspor üst sıralara tırmanmak için zorlu deplasmanda galibiyete arayacak.

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇI NOTLARI

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı son 6 lig maçının tamamını kazandı. Antalyaspor ise sarı-lacivertliler karşısındaki son 16 karşılaşmada yalnızca 1 kez galip gelebildi. Öte yandan bu sezon deplasmanda 3 maçta 2 galibiyet alan Akdeniz temsilcisi, dikkat çeken bir dış saha performansı sergiliyor.

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Talisca, En-Nesyri

Antalyaspor: Cuesta, Paal, Soner, Bünyamin, Safuri, Abdülkadir, Dzhikiya, Hasan Yakub, Van de Streek, Storm, Giannetti

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR CANLI ANLATIM

1' Hakem Ali Yılmaz'ın ilk düdüğüyle zorlu 90 dakika başladı.

3' İlk şut Fenerbahçe'den: Archie Brown'un ortasında En-Nessyri arka direkte kafayı vurdu. Ancak top Cuesta'nın kucağında kaldı.

5' Fenerbahçe maça baskılı başladı. İlk dakikalarda rakip sahada top çeviren Fenerbahçe'de Talisca ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Cuesta üzerine gelen topu kontrol etmeyi başardı.

19' Fenerbahçe tehlikeli geldi. Nene'nin ceza sahası içerisinden çektiği şutta Cuesta gole izin vermedi.

24' Antalyaspor'da zorunlu değişiklik: Abdülkadir Ömür oyun durduktan sonra kendini yere bıraktı. Sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür'ün yerine Samuel Ballet oyuna dahil oldu.

25' Ceza sahası yakınlarında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu şutunda barajı aştı ancak Cuesta'yı geçemedi.

31' Hasan Yakup'un hatasında Asensio gole çok yaklaştı ancak Cuesta bir kez daha erken kalesini terk ederek pozisyonu önledi.

35' Talisca'nın uzaktan sert şutunda top direğin yanından dışarı gitti.

36' Archie Brown topla birlikte merkeze doğru katettikten sonra sağ ayağıyla kaleyi düşündü. Ancak top farklı şekilde dışarı çıktı.

40' Sarı kart! Antalyaspor'da Safuri topu kaptırdıktan sonra İsmail Yüksek'i çekip indirdiği için sarı kart gördü.

41' Maçın en net pozisyonu! Genç oyuncu Yakup, Fenerbahçe savunmasını eksik yakaladı. Pasında topla buluşan Storm ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak şutunda Ederson'dan seken topu Brown çizgiden kornere uzaklaştırdı.

45' Uzaktan sert bir şutla şansını deneyen İsmail Yüksek çerçeveyi tutturamadı.

İlk Yarı Sonucu: Fenerbahçe 0-0 Antalyaspor