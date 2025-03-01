Fenerbahçe Antalyaspor'u bekliyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fenerbahçe Antalyaspor'u bekliyor

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıkları tamamladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

ANTALYASPOR HAZIRLIKLARI TAMAM

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Fenerbahçe bu antrenman ile Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

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