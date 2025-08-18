Fenerbahçe antrenmanına Şampiyonlar Ligi ayarı

Kaynak: AA
Fenerbahçe antrenmanına Şampiyonlar Ligi ayarı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda çarşamba günü Benfica'yı konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 20 Ağustos Çarşamba günü Portekiz ekibi Benfica ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman salonda core hareketleriyle başladı.

Ardından ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla antrenman sahada devam etti. Pas çalışmaları yapan oyuncular, taktiksel ve bireysel programlarla idmanı noktaladı.

Sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldiği için antrenmanda organizasyonun resmi topunu kullandı.

whatsapp-image-2025-08-18-at-15-24-24.jpeg

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla Benfica maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

