Fenerbahçe aradığı kanadı Arabistan'da buldu: Beklenmedik transfer

Önümüzdeki sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Kadroyu büyük oranda yenileyecek olan sarı lacivertlilerde transfer yapılması planlanan mevkilerden birisi de sol kanat.

Geçen sezonun devre arasında Porto'dan Al-Ahli'ye 50 milyon euroya transfer olan Brezilyalı kanat oyuncusu Galeno'nun Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu öğrenildi.

Ayrılmaya sıcak baktığı öğrenilen 27 yaşındaki oyuncu için harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, Al-Ahli'ye kiralama teklifinde bulundu.

Bir dönem Süper Lig'de Sivasspor forması giyen Cicinho da Galeno'ya Fenerbahçe'ye transfer olması yönünde tavsiyede bulundu. Cicinho, yaptığı açıklamada, "Ben Galeno'nun yerinde olsam hiç düşünmeden Fenerbahçe'ye giderdim. Çok büyük ve köklü bir kulüp. Türkiye'de harika bir taraftar desteği var" ifadelerini kullandı.

Galeno, geçen sezonun ilk yarısını Porto'da ikinci yarısını ise Al-Ahli'de geçirdi. Brezilyalı oyuncu, her iki takımda da toplamda 49 maça çıktı. Galeno, bu 49 mücadelede 3 bin 879 dakika sahada kalırken, 19 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.