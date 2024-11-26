Fenerbahçe aradığı sol beki İspanya’da buldu. Prensipte anlaştılar

Ferdi Kadıoğlu'nun satılması, Oosterwolde'nin de sezonu kapatmasının ardından sol bekte sorun yaşayan Fenerbahçe, devre arasında bu bölgeye takviye yapacak.



Listede birçok isim var ancak İspanyol medyasında bir iddia ortaya atıldı ve sarı- lacivertlilerin, Reinildo'yla prensip anlaşmasına vardığı duyuruldu. Atletico Madrid'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki oyuncuyla devre arasında sözleşme imzalanacak.



JOSE MOURINHO GÖRÜŞME YAPTI



Ocak 2022'de Lille'den Atletico Madrid'e 3 milyon euroya transfer olan Mozambikli oyuncuyla Mourinho'nun da bir görüşme yaptığı kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli oyuncu için İspanyollara cüzi miktarda bir bonservis bedeli ödeyeceği de gelen bilgiler arasında.

Bu sezon Atletico Madrid'le Şampiyonlar Ligi, La Liga ve Kral Kupası'nda toplam 17 maça çıkan 30 yaşındaki sol bek, 912 dakika sahada kaldı.