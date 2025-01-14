Fenerbahçe aradığı stoperi Almanya’da buldu. Kulübüyle anlaştılar

Fenerbahçe, Becao ve Oosterwolde’nin sakatlanarak sezonu kapatması sonrası ara transferde öncelik savunmaya takviye oldu. Sarı lacivertlilerin kadrosuna 2 stoper ve 1 sol bek katması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin aradığı stoperi Almanya’da bulduğu öğrenildi. Sarı lacivertliler, Eintracht Frankfurt forması giyen Tuta’nın transferi için kulübü ile büyük oranda anlaştı.

Yönetimin, Brezilyalı savunmacı ile sözleşme görüşmelerine başladı. 25 yaşındaki savunmacı çıktığı 22 maçta 1 gol atarak 1 asist yaptı. Brezilyalı oyuncu stoper dışında sağ bek ve ön liberoda da forma giyebiliyor.