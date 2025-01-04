Fenerbahçe aradığı stoperi Fransa’da buldu. Moruinho’dan onay çıktı

Ara transferde kadrosuna bir savunmacı katmak isteyen Fenerbahçe aradığı oyuncuyu Fransa’da buldu. Sarı lacivertliler Lens forması giyen Kevin Danso’yu radarına aldı.

Piyasa değeri 25 milyon euro olan 26 yaşındaki oyuncu için Teknik Direktör Mourinho’dan onay çıktığı öğrenildi.

Milliyet’te yer alan habere göre, sarı lacivertli yönetim Fransız kulübü ile temasa geçti. Yönetimin Danso için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Sportif Direktör Mario Branco ve yönetimin 13 Ocak’ta başlayacak ara transfer döneminde imzaları erkenden attırıp, yeni gelecek isimlerin uyum sorununu en aza indirmeyi amaçladığı vurgulandı.

24 kez Avusturya Milli Takımı’nda forma giyen Kevin Danso, kulüp kariyerinde 238 maçta 16 gol ve 14 asistle skor katkısı da verdi.