Fenerbahçe araziyi veriyor borcu kapatıyor!

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Fenerbahçe araziyi veriyor borcu kapatıyor!

Fenerbahçe, Ataşehir'de bulunan arazi için Emlak Konut GYO ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, 90 milyon euro ön ödeme alacak ve bu para ile Bankalar Birliği'nden çıkacak.

Fenerbahçe, Ataşehir'de bulunan arazisi için Emlak Konut Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Kulübü, yapılan anlaşma gereği toplam bedel üzerinden yaklaşık 90 milyon Euro (3.975 milyar TL) ön ödeme alacak ve bu parayla birlikte Bankalar Birliği borcunu tamamıyla kapatacak.

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SERMAYE ARTTIRIMI VE HİSSE SATIŞI GERÇEKLEŞMİŞTİ

Öte yandan Fenerbahçe, sermayesini 250 milyon TL'den yüzde 400 bedelli artırarak 1 milyar 250 milyon TL'ye çıkartmıştı. Ayrıca sarı-lacivertliler, kısa bir süre önce Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu 12 milyon adet B Grubu payı yani sermayesinin yüzde 4,80'ini yabancı bir kurumsal yatırımcıya sattığını açıklamıştı.

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