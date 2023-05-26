Fenerbahçe Arda Güler'i resmen açıkladı. TFF'ye bildirdi

Fenerbahçe, genç yıldızı ile olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Sarı-lacivertli ekip, sözleşmenin uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Oyuncunun sözleşmesinde "1500 dakika oynamazsa 5 milyon euro'ya" serbest kalır maddesi bulunuyordu.

Bu sözleşme ile serbest kalma maddesi ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Arda Güler'in sözleşmesi 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsıyor.

Genç oyuncu ile Barcelona, PSG, Napoli, Borussia Dortmund ve Leipzig gibi dev kulüpler ilgileniyor.