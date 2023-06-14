Fenerbahçe Arda Güler'in bonservisini belirledi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği başarılı performansla dev kulüpleri peşine taktı.

Fanatik'te yer alan habere göre; başta Ajax olmak üzere Bayern Münih, PSG ve Liverpool'la birlikte Avrupa'nın elit takımları arasında yer alan Borussia Dortmund, Milan ile Inter de Arda'yı transfer etmek istiyor.

İŞTE BELİRLENEN BONSERVİS

Fenerbahçe, harekete geçen bu takımlar için bonservis bedeli olarak kapıyı 25 milyon Euro'dan açması bekleniyor.

SELAHATTİN BAKİ 'TALİPLERİ VAR' DEMİŞTİ

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, geçen gün yaptığı açıklamada "Allah onu yıldız olması için dünyaya getirmiş. 17 yaşında ama soru sormaktan çekinmeyen, son derece girişken, öğrenmeye açık bir evladımız. Milli Takımımız'ın da değişmeyecek oyuncularından biri olacak kalitede. Gitmesini elbette istemiyoruz ama talipleri var. Başkanımız ile birlikte bu hafta babası ile görüşeceğiz. Nasıl bir yol çizileceği ise önümüzdeki günlerde netleşir" ifadelerini kullanmıştı.

PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon 35 maça çıkarken 6 gol 6 asistlik katkıyla oynadı.