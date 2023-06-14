Fenerbahçe Arda Güler'in bonservisini belirledi

Fenerbahçe, takımın genç yıldızı Arda Güler'in bonservisini belirledi. Dev kulüpleri peşinden koşturan oyuncu için fiyat 25 milyon euro'dan açılacak.

Fenerbahçe Arda Güler'in bonservisini belirledi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği başarılı performansla dev kulüpleri peşine taktı.

Fanatik'te yer alan habere göre; başta Ajax olmak üzere Bayern Münih, PSG ve Liverpool'la birlikte Avrupa'nın elit takımları arasında yer alan Borussia Dortmund, Milan ile Inter de Arda'yı transfer etmek istiyor.

İŞTE BELİRLENEN BONSERVİS
Fenerbahçe, harekete geçen bu takımlar için bonservis bedeli olarak kapıyı 25 milyon Euro'dan açması bekleniyor.

SELAHATTİN BAKİ 'TALİPLERİ VAR' DEMİŞTİ
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, geçen gün yaptığı açıklamada "Allah onu yıldız olması için dünyaya getirmiş. 17 yaşında ama soru sormaktan çekinmeyen, son derece girişken, öğrenmeye açık bir evladımız. Milli Takımımız'ın da değişmeyecek oyuncularından biri olacak kalitede. Gitmesini elbette istemiyoruz ama talipleri var. Başkanımız ile birlikte bu hafta babası ile görüşeceğiz. Nasıl bir yol çizileceği ise önümüzdeki günlerde netleşir" ifadelerini kullanmıştı.

PERFORMANSI
Arda Güler, bu sezon 35 maça çıkarken 6 gol 6 asistlik katkıyla oynadı.

Öne Çıkanlar
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Son Haberler
Kapt. Mustafa Can'dan kaçak yolcu açıklaması Güncel
Kapt. Mustafa Can'dan kaçak yolcu açıklaması
Brent petrolün varil fiyatı 74,65 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 74,65 dolar
Bir siyasetçinin yalancı olduğunu nasıl anlarsınız Güncel
Bir siyasetçinin yalancı olduğunu nasıl anlarsınız
F.Bahçe'ye İtalya'dan müjdeli haber. Yılın transfer bombası patlıyor Spor
F.Bahçe'ye İtalya'dan müjdeli haber. Yılın transfer bombası patlıyor
Atiba Hutchinson futbolu bıraktı Spor
Atiba Hutchinson futbolu bıraktı
Floyd Mayweather mafya torunu ile karşılaştı. Salon savaş alanına döndü Spor
Floyd Mayweather mafya torunu ile karşılaştı. Salon savaş alanına döndü
İstanbul'da 5 yaşındaki bir çocuk Suriyeli tarafından taciz edildi iddiası mahalleyi karıştırdı Güncel
İstanbul'da 5 yaşındaki bir çocuk Suriyeli tarafından taciz edildi iddiası mahalleyi karıştırdı