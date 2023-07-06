Fenerbahçe Arda'yı KAP'a bildirdi. Genç yıldız İstanbul'dan ayrıldı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Real Madrid'e transfer olmak üzere İstanbul'dan ayrıldı. Öte yandan Sarı Lacivertliler, transferi KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe Arda'yı KAP'a bildirdi. Genç yıldız İstanbul'dan ayrıldı

Arda Güler bilmecesi sona erdi. Barcelona ve Real Madrid'i peşinden koşturan genç yıldız tercihini Real Madrid'den yana kullandı.

Real Madrid'in bonservisi için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro + 10 milyon euro bonus ödeyeceği Arda Güler, Real Madrid ile transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'dan ayrıldı.

İstanbul Atatürk Havalimanına saat 15.30'da gelen Arda Güler herhangi bir açıklama yapmadı.

Arda Güler'in yoğun güvenlik önlemleri altında İspanya'ya gitmek üzere havaalanından ayrıldığı anlar dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Fenerbahçe'den Arda Güler için KAP açıklaması geldi.

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid CF kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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