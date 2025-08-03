Fenerbahçe 'Arial'de kaldı

Fenerbahçe, 2025-26 sezonunda da Arial font kullanılmaya devam edileceğini açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Değerli Taraftarlarımız; Türkiye Futbol Federasyonu tarafından forma yazı karakterlerine ilişkin karar, 31.07.2025 tarihinde alınmış ve kulüplerimize belirli koşullar altında serbestlik tanınmıştır. Ancak kulübümüz, 2025–2026 sezonuna yönelik forma tasarımlarını ve üretimini, üzerindeki isim ve numara yazı karakterlerini içeren baskı malzemeleriyle birlikte, bu tarihten çok daha önce tamamlamıştır.

Söz konusu karar, tasarım ve üretim süreci tamamlandıktan sonra alındığından, uygulamaya yönelik bir değişiklik yapılması maalesef mümkün olmamaktadır. Fenerium olarak, taraftarlarımızın bu konudaki görüş ve değerlendirmelerini dikkatle takip ediyor, söz konusu geri bildirimleri önümüzdeki sezon formalarımıza yansıtmak üzere değerlendiriyoruz.

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.