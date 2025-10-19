Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftası Galatasaray MCT Technic-Fenerbahçe Beko derbisine sahne oldu.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 23-16 üstün bitiren Fenerbahçe, ilk yarıyı da 44-42 önde bitirdi.
Üçüncü çeyreği 58-56 üstünlükle geçen Fenerbahçe, mücadeleyi de 85-76 kazandı.
Bu sonuçla ligde üçüncü zaferini alan sarı lacivertli ekip, Galatasaray karşısındaki galibiyet serisini de 8 maça çıkardı.
Galatasaray'da forma giyen James Palmer Jr. 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Fenerbahçe'de ise Tarık Biberovic ve Nicolo Melli 18 sayıyla oynadı.