Fenerbahçe atağa kalktı: İki oyuncuya teklif götürüldü

Transfer döneminde son güne girilirken, Fenerbahçe'nin bugün 2 oyuncu için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Youtube canlı yayınında konuşan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, "Olur ya da olmaz başka ama büyük takımlarda transfer bitmez. Çünkü Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor her zaman yeni bir hamleye açıktır. Bugün de hamleler oldu biri yabancı olmak üzere 2 oyuncuya teklif yapıldı" dedi.

"YUNUS EMRE TEKLİFİ YETERSİZ BULUNDU"

Sabuncuoğlu, sarı lacivertli takımın, İngiltere'nin Brentford kulübünde forma giyen Yunus Emre Konak için resmi teklif yaptığını ve ilk teklifin yeterli bulunmadığını belirtti.

Yağız Sabuncuoğlu, "10 milyon Euro+bonuslar şeklindeydi. Bu teklif yetersiz bulundu. Yunus Emre Konak'a Fenerbahçe'nin ilgisi devam ediyor. Kalan 24 saatlik sürede de 8 numara konusunda girişimler devam edecek" diye konuştu.

Türkiye'de transfer tescil dönemi yarın sona erecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün yaptığı açıklamada "Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, box to box oynayabilen. Genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Şartları son ana kadar zorlayacağız" demişti.

