Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ilk 8 yarışında kalmak için sahaya çıkıyor. Sarı Lacivertliler altıncı haftanın açılışında Athletic Bilbao'yu konuk edecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 hafta sonunda 8 puanla 15. sırada.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samet-Djiku-Mert
İsmail-Amrabat, Tadic-Szymanski-Saint-Maximin, En Nesyri
Athletic Bilbao: Agirrezabala, Gorosabel, Alvarez, Paredes, Berchiche, Jaureguizar, Galarreta, Inaki, Sancet, Nico Williams, Guruzeta.