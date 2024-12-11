Fenerbahçe Athletic Bilbao maçında fark 2'ye çıktı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ilk 8 yarışında kalmak için sahaya çıkıyor. Sarı Lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol takımı Athletic Bilbao ile karşılaşıyor.

FENERBAHÇE 0-2 ATHLETIC BILBAO

55' Athletic Bilbao, savunmadan çıkarken topu uzaklaştırmak istedi; ancak İsmail'e çarpan top, Paredes'in ters bir vuruşuyla kaleye yöneldi ve dışarı çıktı. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

54' En Nesyri, rakip yarı alanda Yuri'ye faul yaptı.

52' Inaki Williams'ın sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada arka direkte Berenguer, gelişine bir vuruş denedi ancak top üstten dışarı çıktı. Fenerbahçe, kale vuruşu kullanacak.

51' Galarreta, Fenerbahçe yarı alanında Maximin'e faul yaptı.

48' I. Williams, orta alanın solunda Mert Müldür'e faul yaptı.

47' Osayi-Samuel, rakip yarı alanın sağından ilerlemek istedi; ancak savunma araya girdi ve top, tekrar Osayi'ye çarparak taca çıktı.

46' İkinci yarı başladı

45’ Gol… Fenerbahçe 0-2 Athletic Bilbao (Inaki Williams)

43' Osayi'nin sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada savunmada Paredes topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

42' Maximin, sol kanattan rakip ceza yayı solundaki Mert'e pas verdi. Mert, sağ ayağının içiyle uzak direğe doğru bir şut çekti; ancak top az farkla dışarı çıktı.

40' Orta alanın solunda İsmail Yüksek, Berenguer'e faul yaptı.

29' Nico Williams'ın sağ kanattan açtığı ortada savunmamız topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

28' Jauregizar, orta alanın solunda İsmail Yüksek'e faul yaptı.

27' Gorosabel, rakip yarı alanın sağında Maximin'e faul yaptı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

26' Maximin'in kullandığı köşe vuruşunda Athletic Bilbao savunması topu karşıladı.

25' Szymanski'nin sol kanattan çizgiye kadar inip açtığı ortada Gorosabel araya girerek topu kornere gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

21' N. Williams, orta alandan sağ kanatta bulunan I. Williams'a bir pas gönderdi ancak Mert Müldür araya girerek tehlikeyi önledi.

18' İsmail, rakip yarı alanın ortasından topu sürerek Tadic'e derin bir pas gönderdi. Ancak Tadic, topa hareketlenmediği için top doğrudan dışarı çıktı.

17' Syzmanski, rakip yarı alanın merkezinden kaleye doğru ilerlemek istedi fakat savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

14' İsmail'in orta alandan sol kanatta bulunan Szymanski'ye verdiği pasta Szymanski sol kanattan ilerleyip ceza sahasına ortaladı. Topu kontrol etmek isteyen Tadic, kontrol ederken topu eline çarptırdı. Athletic Bilbao, serbest vuruş kullanacak.

13' Saint Maximin, rakip yarı alanın solunda Gorosabel'e faul yaptı.

9' Yuri, rakip yarı alanda Tadic'e faul yaptı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

7' Yeray Alvarez, orta alanda İsmail Yüksek'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

5' Athletic Bilbao kalecisi Agirrezabala'nın kalesinden Fenerbahçe yarı alanına gönderdiği uzun topta Samet topa sahip olarak kalecisi Livakovic'e dönmek istedi ancak pas biraz kısa kalınca Guruzeta topu aldı ve ceza sahasına girip sağında bulunan Inaki Williams'a pasını vererek I.Williams boş kaleye topu ağlara gönderdi.

5’ Gol… Fenerbahçe 0-1 Athletic Bilbao (Inaki Williams)

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 hafta sonunda 8 puanla 15. sırada.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samet-Djiku-Mert

İsmail-Amrabat, Tadic-Szymanski-Saint-Maximin, En Nesyri

Athletic Bilbao: Agirrezabala, Gorosabel, Alvarez, Paredes, Berchiche, Jaureguizar, Galarreta, Inaki, Sancet, Nico Williams, Guruzeta.