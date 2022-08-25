Fenerbahçe - Austria Wien UEFA maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko'yu eleyen Fenerbahçe, Play-Off turunda Austria Wien ile eşleşmişti. Play-Off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien takımını 2-0 yenen Fenerbahçe, rövanş için büyük avantaj elde etmişti. Fenerbahçe, Austria Wien ile rövanş maçına çıkacak.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Austria Wien'i Play-Off Turu rövanşında bu akşam Kadıköy'de konuk edecek.

Fenerbahçe - Austria Wien rövanş maçının başlama saati 20:00.

Karşılaşma, EXXEN ekranlarından yayınlanacak.