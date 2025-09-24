Fenerbahçe, Zagreb deplasmanında: İkinci yarı başladı

Süper Lig’de üst üste kötü sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde moral arıyor. Fenerbahçe, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk oluyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fred ve İsmail Yüksek'i yedek kulübesine çekti. Cezalı Anderson Talisca’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ve Jhon Duran, bu maçta forma giyemedi.

Fenerbahçe maça Ederson, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Semedo, Szymanski, Asensio, Brown, Kerem Aktürkoğlu, Nene ve En-Nesyri ile başladı.

Dinamo Zagreb ise Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha ve Beljo ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Maksimir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetiyor.

Maçtaki ilk şut 16. dakikada geldi. Brown'ın hatasından faydalanan Dinamo Zagreb topu kaptı. Eski Fenerbahçeli Miha Zajc'ın ceza sahası dışından şutunda top üstten dışarı gitti.

Dinamo Zagreb, 21. dakikada Dion Beljo ile öne geçti. Fenerbahçe ceza sahasında yaşanan karambolde oyunculardan seken top Beljo'nun önünde kaldı. Beljo'nun şutunda top ağlara gitti: 1-0

Dinamo Zagreb, Beljo'nun golüyle temsilcimiz karşısında öne geçti. pic.twitter.com/qIo1XrREUE — TRT Spor (@trtspor) September 24, 2025

25. dakikada Fenerbahçe bu gole Szymanski ile yanıt verdi. Sağ taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda savuma topu kafayla uzaklaştırdı. Ceza sahası önünde topa gelişine vuran Szymanski şık bir gole imza attı: 1-1

⚽GOOOLLL! Dinamo Zagreb'e cevap Sebastian Szymanski'den geldi! Topun gelişine ip gibi vurdu!! ???? pic.twitter.com/na0BcR4w6N — TRT Spor (@trtspor) September 24, 2025

37. dakikada soldan ceza sahasına giren Miha Zajc içeriye çevirdiği top Skriniar'a çarptı. Kaleci Ederson güçlükle topu kontrol etti.

TEDESCO'YA SARI KART ÇIKTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, itirazları nedeniyle 39. dakikada sarı kart gördü.

Sarı lacivertlilerin savunma oyuncusu Oosterwolde de hakeme itirazı sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.

Ev sahibi ekipten Valincic, Brown'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

50. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Semedo'nun şutunda top dışarı gitti.

50. dakikada Dion Beljo, bir kez daha Dinamo Zagreb'i öne geçirdi. Ceza sahası içinde sol tarafta meşin yuvarlakla buluşan Hoxha'nın vuruşunda topa ayak koyan Beljo ağları havalandırdı: 2-1