Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Nice'i ağırlıyor

UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Nice’i Kadıköy’de ağırlıyor.

Chobani Stadı’ndaki saat 19.45’te başlayan kritik mücadeleyi Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetiyor.

FENERBAHÇE AVRUPA’DA GALİBİYET PEŞİNDE

İlk haftada deplasmanda Dinamo Zagreb’e 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, seyircisi önünde Avrupa’daki ilk puanlarını almak istiyor. Süper Lig’de Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle çıkışını Avrupa'da da sürdürmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE-NICE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, A. Brown, Asensio, İsmail, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyri.

Nice: Diouf, Clauss, Bah, Oppong, Bard, Vanhoutte, Louchet, Sanson, Gouveia, Boga, Carlos.

FENERBAHÇE-NICE CANLI ANLATIM

1' Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in ilk düdüğüyle zorlu 90 dakika başladı.