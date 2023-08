Fenerbahçe Avrupa'da güle oynaya turladı. Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç- Yeniçağ

Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu 2. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Slovenya deplasmanında Maribor'a konuk oldu. İlk maçı Kadıköy'de 3-1'lik skorla galip kapatan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip sahada rahat turlamayı başardı. Sarı lacivertliler, Play-Off Turu'nda Hollanda ekibi Twente ile eşleşti. Gelin, maçın hikâyesine hep birlikte göz atalım...

Teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'in ilk haftasındaki açılış maçı olan Gaziantep mücadelesindeki pek çok yıldızını dinlendirmeyi seçmişti ilk 11'i hazırlarken... Fenerbahçe 90 dakikaya, topa ve oyuna hakim olarak başladı.

Gurbetçi taraftarların ve özellikle GFB Europe Grubu'nun desteği takdire şayandı. Deplasmandaki maçın ilk düdüğü, Fenerbahçe tezahüratları eşliğinde çalınıyordu.

İRFAN CAN KAHVECİ ERKEN PARLADI

İyi top çeviren, pek çok önemli yıldızı kenarda olmasına rağmen; makinenin önemli dişlileriyle de aynı performansı ortaya koyabilen Fenerbahçe, geçen her maç oyunculardan bağımsız bir 'sistem takımı' hâline geliyor diyebiliriz.

Nitekim bu başarılı futbolun meyvesi erken alındı. İrfan Can, kendi başlattığı atağın son noktasını da arka direkte kendi koydu, takımını 17. dakikada şık vuruşuyla takımını öne geçirdi: 0-1.

KALİTE VE OLGUNLUK KOKAN ATAKLAR...

Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Luan Peres ve Jayden Oosterwolde'den oluşan Fenerbahçe savunma hattı neredeyse hatasızdı ilk 20 dakika... Oyuncular sık sık birbirlerinin kademesine girdi. Oyunda geride dengeyi kuran Kanarya, 25. dakikada ileride bir kez daha gole yaklaştı. Takımın saha içi lideri Duşan Tadiç'in şutu rakip defansa da çarparak yan direkten geri geldi.

Fenerbahçe bu anlara dek kalite ve olgunluk kokan ataklar gerçekleştirdi.

TADİÇ, 1 DAMLA KANI KOKLAYAN KÖPEK BALIĞI GİBİ!

İlk yarım saat itibariyle İrfan Can Kahveci en etkili olduğu, en çok istediği maçlarından birini oynadı. Bunu golle süslemesi de gelecek açısından kritikti kendi adına... Tadiç âdeta 5 kilometreden 1 damla kanın kokusunu alan köpek balığı gibi... Bir solda, bir ortada, bir sağ kanatta... Sağa geçtiği bir atakta da 30. dakikada Batshuayi'yi az kalsın golle buluşturuyordu.

HER ŞEY TERSİNE DÖNECEKKEN...

Maçın 31. dakikasında Fenerbahçeli Luan Peres, Maribor'un hücumcularından Skuka'yı ceza sahasında düşürdü ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Luan'ın karşılaşmanın başında ceza sahası dışında buna benzer bir müdahalesi nedense içime endişe düşürmüştü ve bu endişe karşılığını buldu.

Jakupoviç, 32. dakikada beyaz noktaya geldi. Vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat sakin kaldı ve sağ tarafına doğru gelen topu tokatlayarak, Luan Peres'in hatasını en iyi şekilde telafi etti.

TAKIM ARTIK MENTAL OLARAK KIRILGAN DEĞİL

Sarı lacivertli temsilcimiz; 1. ve 2. bölge arası geçişleri rahat yapamadığı için çok sayıda top kaybına imza attı. İlk yarının sonuna doğru daha görünür olan bu durum, Maribor'un hiç yoktan fırsatlar yakalamasına sebep oldu.

Beni en çok etkileyen nokta Fenerbahçe'nin artık mental olarak kırılgan olmaması... Rahat bir ilk 45 dakikaydı geride bıraktık temsilcimiz açısından... İkinci devre için sahaya girildiğinde ise stoperde Samet'in yerine Djiku oyundaydı.

KANARYA YİNE DİREĞE TAKILDI...

İkinci 45'in başında da sahada hiç durmadan mücadele eden, sertliği orantılı bir şekilde kullanan ve rakibini bozmayı bilen bir Fenerbahçe izliyorduk. Sarı lacivertliler 54. dakikada maçın fişini çekmeye çok yaklaştı. Ceza sahasında Zajc ile Kanarya yine direğe takıldı.

İsmail Yüksek, günün en iyileri arasındaydı yine... 60'lı dakikalara girdiğimiz dönemde iki takımın da yorgunluğun da etkisiyle temposu düştü ve orta sahalar görece daha kolay geçilmeye başlandı. Oosterwolde'nin savunmadaki kritik müdahaleleri can simidi oldu.

67'DE BAŞLAYAN TRİBÜN ÇİLESİ...

Maribor'da çok büyük bir çile, maçın 67. dakikasında patlak verdi. Kale arkası tribünde Fenerbahçeli taraftarlar ile Mariborluların olduğu tribünler arasında bir anda gerginlik yaşandı ve ortalık karıştı. Maç çok uzun süre durdu, önlemler alınmaya çalışıldı, futbolcular saha içinde paslaşarak ısınmaya çabaladı.

Maç tam yarım saat kadar durduktan sonra yeniden düdük çaldı ve tekrar başladı. 68. dakika gelişen Maribor atağında kaleci İrfan Can Eğribayat inanılmaz bir kurtarışa imza atarak takımını âdeta ipten aldı.

SZYMANSKI VE TADİÇ ŞOV...

Oyun iyice durduktan sonra rakibine oranla karşılaşmaya daha hazır dönen taraf Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler normal süreyle 78. dakikada günün başarılı isimlerinden İsmail Yüksek'in kurguladığı atakta, İrfan Can'ın asisti ve Szymanski'nin harika şutuyla farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Oyuna sonradan giren Joshua King'in asistinde, 2 dakika sonra Tadiç ceza sahası içerisinde topu ağlara yolladı. Temsilcimiz rakibi karşısında iyice rahatladı: 0-3.

PLAY-OFF TURU'NDAKİ RAKİP: TWENTE

Maribor'u 3-1 ve 3-0'lık skorlarla geçen Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Twente ile eşleşti. Sarı lacivertliler, Play-Off Turu'nda rakibini geçtiği takdirde adını gruplara yazdırmayı başaracak.