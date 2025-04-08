Fenerbahçe Avrupa'da kalıcı güç olma hedefinde

Fenerbahçe Opet'in elde ettiği başarıların tesadüf olmadığını vurgulayan Danabaş, bu yapının sürdürülebilir bir modelle kurulduğunun altını çizdi. Final Four için geri sayımda olduklarını belirten Kemal Danabaş, “Geçtiğimiz hafta Türkiye Ligi'nde Beşiktaş'ı yenerek rakibimizi beklemeye başladık. Mersin'le eşleştik ve 5 maçlık bir seri üzerinden final oynayacağız. Öte yandan Final Four için de geri sayımdayız. Bu, kadın basketbol şubemizin 11. Final Four'u. Daha önce 10 Final Four'da 6 kez finale çıktık, son iki sezonda ise üst üste EuroLeague şampiyonu olduk. Bu başarı, kesinlikle tesadüfe dayanmıyor. Avrupa'nın zirvesinde oynayan bir kulübüz ve bu bizim için büyük bir gurur" dedi.

'HEDEFİMİZ YİNE ŞAMPİYONLUK'

Danabaş, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa'daki istikrarına dikkat çekerek, “En büyük hedefimiz, bu sezon da EuroLeague kupasını Türkiye'ye, camiamıza ve müzemize getirmek. Basketbolda toplam 5 Avrupa kupamız var. Bunlardan biri erkeklerde, ikisi kadın basketbolda EuroLeague şampiyonluğu, ikisi ise FIBA organizasyonlarında. Bu tabloyla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE'NİN HER İKİ BASKETBOL TAKIMI DA AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE'

Mustafa Kemal Danabaş sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Fenerbahçe'nin hem erkek, hem de kadın basketbol takımları şu anda Avrupa'nın zirvesinde oynuyor. Bu başarıyı daha da büyüterek müzemize daha çok kupa getireceğiz. Oyuncularımı ayırmadan söylüyorum: Bu takım olarak üst üste üçüncü kez şampiyonluğa yürüyoruz. Taraftarımızın gücüyle, yine şampiyon olarak dönmek istiyoruz."

'KADIN BASKETBOLDA AVRUPA'NIN LİDERİ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Başarıyı devam ettirebilmek için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceklerini söyleyen Danabaş, “Kadın basketbol şubemiz, Fenerbahçe'nin 'Dünyanın en büyük spor kulübü' mottosuna yakışır şekilde yoluna devam ediyor. Yarıştığımız 9 olimpik branşta da Avrupa'nın zirvesine oynuyoruz. Basketbol, voleybol, yüzme, boks, atletizm, masa tenisi… Her branşta zirvedeyiz. Bu başarıyı sürdürebilmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'EN BÜYÜK DESTEK CAMİAMIZDAN VE SPONSORLARDAN'

Amatör branşlarda en büyük desteği sponsorlardan aldıklarını belirten Kemal Danabaş, “Amatör branşlarda en büyük desteği sponsorlarımızdan alıyoruz. Bilet, isim hakları gibi gelirler sıfıra yakın. Camiamızın ve yönetimimizin katkısı büyük. Devletimizin de bu yapıya destek vermesini bekliyoruz. Fenerbahçe olarak hem altyapıda oyuncu yetiştiren hem de A takım seviyesinde zirveye oynayan bir kulübüz" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ TAKIMA DA YANSIMALI'

Danabaş, milli takım düzeyinde de başarıların artması gerektiğini vurgulayarak, “Milli takımımız uzun süredir istenilen sonuçları alamıyor. Kadın voleybolunda olduğu gibi kadın basketbolda da ilgi ve başarı birlikte artsın istiyoruz. Bu hayali yaşıyoruz" dedi.

'REKORLAR KULÜBÜ FENERBAHÇE'

Bu sezon Emma Meesseman'ın 7'nci EuroLeague şampiyonluğunu kazanabileceğini aktaran Danabaş, “Bu sezon bizim için yeni rekorların da peşindeyiz. EuroLeague'de 100 sayı barajını geçen tek takımız. 2022-23 sezonunda ligin en skorer oyuncusu da Fenerbahçe'den çıktı. Bu sezon bir rekor daha hedefliyoruz. Emma Meesseman, bu sezonla birlikte kariyerinde 7'nci EuroLeague şampiyonluğunu kazanabilir. Bu da bir oyuncuya nasip olabilecek en büyük başarı" sözlerini kullandı.

'TARAFTARLA HER YERDEYİZ'

Son olarak Fenerbahçe taraftarına teşekkür eden Danabaş, “Dünyanın neresine gidersek gidelim Fenerbahçe taraftarıyla karşılaşıyoruz. Prag'da, Mersin'de harika bir atmosferde oynadık. Bütün başarılarımız onların desteğiyle geliyor. Kenetlendiğimizde karşımızda kimse duramaz. Bu hafta sonu ve sonrasında taraftarımızla birleşip beklediğimiz şampiyonlukları Fenerbahçe'ye getireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.