Fenerbahçe Avrupa’da kritik maça çıkıyor. Rakip: Athletic Bilbao

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Avrupa’da kritik maça çıkıyor. Rakip: Athletic Bilbao

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde kritik sınava çıkmak için saatleri sayıyor. Sarı lacivertliler, İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao’yu konuk edecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao’yu konuk edecek. Saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan hakem Irfan Peljto yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde 5 maçta 8 puan toplayan sarı lacivertliler, 15. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, zorlu rakibini mağlup ederek üst tura direkt çıkma şansını yakalamayı amaçlıyor.

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Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemeyecek. Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da kadroda yer alması beklenmiyor.

Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da müsabakada olamayacak.

Karşılaşmada sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert, Amrabat, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin, En-Nesyri

Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Boiro, Vivan, Yeray, Yuri, Galarreta, Jauregizar, Inaki, Sancet, Guruzeta

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