Fenerbahçe Avrupa’da tur atlamak için kritik sınava çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Slavia Prag’a karşı mücadele edecek. Sarı lacivertliler, Avrupa’da üst tura çıkabilmek için mutlak galibiyet hedefliyor.

Manchester United ve AZ Alkmaar mücadelelerinden 3 puan çıkaramayan sarı lacivertliler, Avrupa Ligi’nde topladığı 5 puanla 21. sırada bulunuyor. Yeni formata göre UEFA Avrupa Ligi’ni puan sıralamasında ilk 8’de tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Puan tablosunu 9 ve 24 arasında olan takımlar ise son 16 turu için play-off oynayacak. Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanında 3 puan alarak çıkış yakalamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE 18 KİŞİLİK KAFİLE İLE GİTTİ

Fenerbahçe’den gelen açıklamaya göre teknik direktör Jose Mourinho, Prag deplasmanına 18 kişilik futbolcu kafilesi götürmeye karar verdi. Sarı kart cezalısı Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ile mide enfeksiyonu geçiren Amrabat ve gribal sebepten ötürü Mert Hakan Yandaş kadroya alınmadı.



UEFA listesinde isimleri bulunmayan Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz da Prag deplasmanına götürülmeyen isimler oldu.

Karşılaşmada sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Slavia Prag: Kinsky, Holes, Ogbu, Boril, Doudera, Dorley, Zafeiris, Diouf, Chytil, Provod, Chory.



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Mert Müldür, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri.

SLAVİA PRAG-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag’a konuk oluyor. Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 28 Kasım Perşembe günü saat 23.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.