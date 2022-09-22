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Fenerbahçe Avrupa'nın devlerini solladı

Fenerbahçe, bu sezon dünyanın en değerli 20 liginde maç başına en fazla gol atan 3. takım konumunda. Sarı lacivertliler, Manchester City ve PSG gibi Avrupa devlerini geride bıraktı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 01:39
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Fenerbahçe Avrupa'nın devlerini solladı

Fenerbahçe Avrupa'nın devlerini solladı
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Teknik direktör Jorge Jesus ile sezon iyi başlayan Fenerbahçe gösterdiği performansla Avrupa devlerinin arasına girdi.

Sarı lacivertliler, bu sezon dünyanın en değerli 20 liginde maç başına en fazla gol atan 3. takım konumunda yer alıyor.

İlk sırada Hollanda ekibi PSV (4) yer alırken, ikinci sırada 3,57 gol ortalaması ile İskoçya ekibi Celtic bulunuyor.

Fenerbahçe 3,33 gol ortalaması ile listeye 3. sıradan girmeyi başardı.

Sarı lacivertlilerin gerisinde kalan takımlar sırasıyla Manchester City(3,29), Braga (3,29) ve PSG (3,25).

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