Fenerbahçe Avrupa'nın devleriyle karşılaşacak

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık planları belli oldu.

İLK KAMP PORTEKİZ'DE OLACAK

Sercan Hamzaoğlu'nun verdiği bilgiye göre Fenerbahçe, yeni sezon planlamasını yaptı. Temmuz'un ilk haftası sezon açılacak. İlk resmi maç 4-5 Ağustos’ta Şampiyonlar Ligi elemesinde. İlk kamp için Portekiz’e gidilecek ve 10-12 günlük kampta Benfica’nın da yer aldığı bir hazırlık turnuvası yapılacak.

İlk kamptan sonra İstanbul’a dönülecek. İstanbul’da da Lazio ya da Napoli’yle de bir hazırlık maçı planlanıyor.