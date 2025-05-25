Final günü: İlk 10 dakikada Monaco kaçtı, Fenerbahçe yakaladı

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague organizasyonunun finalinde, Fransız temsilcisi Monaco ile karşılaşıyor.

Final Four'daki ilk maçlarında her iki takım da Yunan ekiplerini saf dışı bıraktı. Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u 82-76, Monaco ise normal sezonun lideri Olympiakos'u 78-68 yenerek final bileti aldı.

Zorlu karşılaşma öncesi Sarı-Lacivertliler hazırlıklarını tamamlayarak kamp yaptıkları otelden ayrıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç öncesi başarılar dileyerek tüm oyuncuları takım otobüsüne uğurladı.

Fenerbahçe'nin maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Abu Dabi'de dev final başladı. Maçta ilk sayı Marco Guduric'in pota altında attığı basketle Fenerbahçe'den geldi.

Karşılaşmadnın ilk periyodunda Monaco Mike James ve Alpha Diallo ile bulduğu sayılarla üstünlük kuraraken Fenerbahçe Nigel Hayes'in etkili olmasıyla farkı kapattı. İlk periyodu Monaco 20-18 önde kapattı.