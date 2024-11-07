Fenerbahçe, Avrupa’yı sallayan golcüyü neden almadı? Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Sporting forması giyen İsveçli golcü Viktor Gyökeres Avrupa’yı sallıyor. Sezon başından bu yana çıktığı 17 maçta 23 gol atan İsveçli yıldız, son olarak Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City kalesine attığı 3 golle dikkatleri bir kez daha üstüne çekti. Avrupa’nın dev kulüplerinin yakından takip ettiği Gyökeres’in adı son olarak hocası Ruben Amorim’in gittiği Manchester United ile anılıyor.

Kısa sürede Avrupa’nın en elit golcüleri arasına giren Gyökeres ile ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı. Golcü oyuncunun adı 2 defa Fenerbahçe’nin gündemine gelmesine rağmen transferin rafa kaldırıldığı öğrenildi.

2 PORTEKİZLİ HOCA İSTEDİ AMA ALMADILAR

Takvim’de yer alan habere göre, golcü oyuncunun Championship ekiplerinden Coventry'de forma giyerken 2 defa Fenerbahçe’nin gündemine geldi.

2021'de Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira'nın listesinde yer alan ancak transferi gerçekleşmeyen 26 yaşındaki yıldızın 2022-23 sezonunda Jorge Jesus döneminde bir kez daha gündeme geldiği öğrenildi. Ancak Fenerbahçe'nin transferini 5-6 milyon Euro'ya bitirebileceği futbolcudan alt ligde oynadığı için vazgeçtiği ve Batshuayi'yi kadrosuna kattığı ortaya çıktı.

Temmuz 2023'te 24 milyon Euro'ya Sporting'in yolunu tutan İsveçli golcü, 2023-24 sezonunu 50 maçta 43 gol,15 asistle tamamlayarak Avrupa'nın dikkatini çekti. Bu sezon da şu ana kadar çıktığı 17 maçta 23 gol kaydeden yıldız golcü son olarak Manchester City'e karşı hat trick yaptı.

100 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Gyökeres'in sözleşmesi 2028'de sona erecek.