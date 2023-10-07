Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe Alagöz Holding 3 yıldır sarı-lacivertli formayı gieyen Satou Sabally'nin takımdan ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı 3 sezondur takımda bulunan Satou Sabally ile yolların ayrıldığını resmi olarak açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Avrupa Şampiyonluğumuz başta olmak üzere üç sezon boyunca kazandığımız başarılarda pay sahibi olan, mücadelesi ve enerjisi ile iz bırakan oyuncumuz Satou Sabally, hedefleri doğrultusunda kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı almıştır.

Yollarımızın bir gün tekrar kesişeceğine inandığımız ve her zaman ailemizin bir parçası olacak Satou Sabally’e emekleri için çok teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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