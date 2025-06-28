Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı! Galatasaray'a gidiyor

Son derece başarılı bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe Beko'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler Errick McCollum'un takımdan ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçe Beko kadrosuna 2025 yılının Ocak ayında katılan ve kısa süre içerisinde yaptığı katkılarla bu sezon elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Errick McCollum ile yollarımız ayrılmıştır.

Errick McCollum’a takımımıza katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz.

GALATASARAY İLE ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Fenerbahçe Beko’da sezonu 3 kupayla tamamlayan Errick McCollum'ın gelecek sezon için Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Sezonun ortasında Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katılan Errick McCollum, EuroLeague şampiyonluğunda önemli bir rol üstlenmişti.