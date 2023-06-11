Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda

Editör: Ufuk Cingöz

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. Final mücadelesi ATV'den yayımlanacak.

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral'ın yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi Volkan Bayarslan olacak.

İŞTE BEKLENEN 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi

Medipol Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali (Şener), Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay, Aleksic (Januzaj), Deniz, Serdar, Figueredo

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-lacivertliler, ilk olarak İstanbulspor'u, son 16 turunda ise Çaykur Rizespor'u eledi. Çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'u geçen Fenerbahçe, yarı finalde de Demir Grup Sivasspor'u geçerek finalist oldu.

Türkiye Kupası'na 5. turdan katılan turuncu-lacivertli takım, bu etapta Göztepe'yi son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Galatasaray'ı eleyen Medipol Başakşehir, yarı finalde de MKE Ankaragücü'nü saf dışı bırakarak finale geldi.