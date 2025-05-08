Fenerbahçe, Başakşehir maçına üç eksikle çıkacak: İşte o isimler

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. İki grup halinde top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

ÜÇ FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamayacak.