Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Yüksek tempoyla başlayan mücadelede iki takım da arka arkaya tehlikeli pozisyonlar üretirken Fenerbahçe henüz ilk dakikalarda Fred’in direkten dönen şutuyla gole yaklaşan taraf oldu.

Pozisyon zenginliğine rağmen iki ekip de aradığı golü bulamayınca devreye 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci yarı da yüksek tempoyla başladı. Fenerbahçe 64. dakikada Skriniar’ın duran toptan attığı golle kilidi açarak 1-0 öne geçti. Oyundan kopmayan Başakşehir ise 81. dakikada Bertuğ Yıldırım ile skoru dengeledi.

Kalan bölümde iki takım da galibiyet için yüklense de sonuç değişmedi ve mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 33’e yükseltirken Başakşehir 17 puana çıktı.

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Operi, O.Ba, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Umut Güneş, Kemen, Harit, Shomurodov, Fayzullayev, Nuno da Costa

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Fred, Alvarez, Oğuz Aydın, Talisca, Asensio, Jhon Duran.

BAŞAKŞEHİR 1-1 FENERBAHÇE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' İlk düdük çaldı ve Fenerbahçe maça başladı.

DURAN KALECİYLE KARŞI KARŞIYA AYAĞINDAN AÇTI

3' Jhon Duran kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ayağından açtı. Tehlikeyi erken fark eden Muhammed Şengezer, kalesini terk ederek topa sahip oldu.

FENERBAHÇE TALISCA İLE TEHDİT YARATTI

5' Duran'ın ceza sahası içerisinde çıkardığı topa Talisca gelişine vurdu. Ancak şutunda isabeti bulamadı.

FRED DİREĞE TAKILDI

8' Fenerbahçe'nin tehlikeli atağında; Fred'in kafa vuruşunda top direğe çarpıp auta çıktı.

SHOMURODOV ÇERÇEVEYİ TUTTURAMADI

12' Harit'in pasında ceza sahasında topla buluşan Shomurodov, şutunda çerçeveyi tutturamadı.

FENERBAHÇE'DE ŞANSIZ SAKATLIK!

19' Fenerbahçe'de Nelson Semedo yaşadığı sakatlık sebebiyle kenara geldi. Sahayı sedyeyle terk eden Semedo'nun yerine Kerem Aktürkoğlu oyuna girdi. Oğuz Aydın,Semedo'nun yerine sağ beke kayarken Kerem Aktürkoğlu sol kanada geçti.

KEMEN ŞUTUNDA İSABETİ BULAMADI

27' Başakşehir atağında Kemen uzaklardan sert bir şutla şansını denedi. Top direğin yanından az farkla dışarı gitti.

SHOMURODOV EDERSON'U GEÇEMEDİ

39' Kemen'in uzun pasında defans arkasına sarkan Shomurodov havadan gelen topu göğsüyle indirip şutunu çekti. Ancak Ederson üzerine gelen topu kontrol etti.

İLK YARI SONUCU: BAŞAKŞEHİR 0-0 FENERBAHÇE

BAŞAKŞEHİR TEHLİKE YARATTI

48' Ceza sahası içerisine giren Kemen'in dar açıdan çektiği sert şutta, Ederson üzerine gelen topu kornere çeldi.

FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

57' Domenico Tedesco üç değişiklik birden yaptı. Fenerbahçe'de Duran, Talisca ve Levent kenara gelirken En-Nesyri, Nene ve Archie Brown oyuna dahil oldu.

EDERSON TERS VURUŞTA GOLE İZİN VERMEDİ

61' Nuno da Costa ceza sahası içerisinde pozisyon yaratmaya çalışırken savunmanın müdahalesiyle açılan topa Oğuz Aydın'dan ters vuruş geldi. Kaleye yönelen topu Ederson son anda kornere çeldi.

FENERBAHÇE KAPTANIYLA ÖNE GEÇTİ

64' Asensio'nun kornerden ortasında Milan Skriniar yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Kilitlenen maçta duran toptan golü bulan Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

MUHAMMED EN-NESYRI'YE GOL İZNİ TANIMADI

76' Başakşehir savunmasında derinliğin kaybolduğu anda defans arkasına atılan topla buluşan En-Nesyri kale önüne kadar sürüp şutunu çekti. Ancak Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

🟠🔵 Bertuğ Yıldırım, kafa vuruşuyla RAMS Başakşehir'e Fenerbahçe karşısında beraberliği sağlıyor! | #BFKvFB pic.twitter.com/g0ZvPtsWF5 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 6, 2025

BAŞAKŞEHİR BERTUĞ İLE SKORU EŞİTLEDİ

81' Sağ kanattan Kemen'in yaptığı ortada ön direkte yakalanan Ederson'u aşan topu arka direkte Oğuz Aydın'ın üzerinden yükselen Bertuğ kafayla ağlara gönderdi. Başakşehir bu golle beraberliği yakaladı.