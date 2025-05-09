Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı üst üste 7. maçını kazandı

Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı üst üste 7. maçını kazandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'i mağlup ederek rakibine karşı üst üste 7. galibiyetini elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler rakibine karşı son yıllardaki üstünlüğünü bu müsabakada da sürdürdü.

SON OLARAK 2022'DE MAĞLUP ETTİ

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de 3-1 mağlup ettiği rakibini deplasmanda da 4-1 yenerek bu sezon 6 puanı hanesine yazdırdı. Kanarya, turuncu-lacivertlilere karşı son 6 lig maçında galibiyet alırken, 2023 Ziraat Türkiye Kupası finalinde de üstünlük sağlamıştı. Başakşehir, Fenerbahçe'yi son olarak 5 Şubat 2022'de deplasmanda 1-0 mağlup etti.

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