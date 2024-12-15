Fenerbahçe, Başakşehir’i mağlup edip moral bulmak istiyor

Süper Lig’in 16. Haftasında Fenerbahçe kendi evinde Başakşehir’i konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak maçı Ozan Ergün yönetecek.

Geride kalan 14 lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 32 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Son lig mücadelesinde Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, hafta içinde sahasında UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti.

Bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 22 puanı bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK



Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş takımdaki yerini alamayacak. Beşiktaş deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da RAMS Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.

BAŞAKŞEHİR'DE İKİ EKSİK



Başakşehir’de ise 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner, sakatlıkları nedeniyle maçta takımlarındaki yerini alamayacak.

Karşılaşmada sahada olması beklenen 11’ler şöyle:



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, En-Nesyri.



Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Lucas Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Davidson, Krzysztof Piatek.