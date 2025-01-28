Fenerbahçe başka transfer yapacak mı? Mourinho’nun planı belli oldu

Ara transferde üst üste hamleler yapan Fenerbahçe oldukça hareketli bir dönem yaşadı. İlk olarak Diego Carlos ile sözleşme imzalayan sarı lacivertliler, sonrasında ise sürpriz bir şekilde Skriniar’ı imza için İstanbul’a getirdi.

Fenerbahçe son olarak transferi için büyük çaba gösterdiği Talisca ile her konuda anlaşarak Brezilyalı oyuncuyu İstanbul’a getirdi.

Milliyet’te yer alan habere göre, sarı lacivertli taraftarlar yeni transferler sonrası büyük heyecana kapılırken yönetimin ve Mourinho’nun son planı belli oldu.

Savunmaya ve hücuma takviyeler yapan Fenerbahçe’nin başka transfer yapmayı planlamadığı öğrenildi. Ancak aralarında Cengiz Ünder’in olduğu ve kadroda düşünülmeyen bazı isimlerin ayrılığı gündemdeki yerini koruyor.