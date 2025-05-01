Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp'ten kongre açıklaması

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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp'ten kongre açıklaması

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, derbiden sonra olağanüstü seçimli kongre süreci hakkında açıklamalarda bulunacağını açıkladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, Beşiktaş derbisinden sonra olağanüstü seçimli kongre süreci hakkında açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

Kutlualp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Değerli Fenerbahçeliler,

Sadece sarı lacivert renklere duyduğunuz karşılıksız sevgiyle başlattığınız bu gönüllü mücadele için her birinize yürekten teşekkür ederim.

Sezonu, DNA'mıza yakışır şekilde derbi galibiyetiyle tamamlamayı diliyorum.

Bu nedenle, içinde bulunduğumuz tablo ne olursa olsun; Kadıköy'ün ruhuna, Fenerbahçe'nin onuruna yakışan bir tribün ve mücadeleyle Beşiktaş derbisini kazanacağımıza yürekten inanıyorum.

Gelecek hafta, olağanüstü kongre süreciyle ilgili detaylı açıklamamı kamuoyuyla paylaşacağımı bilmenizi isterim.

"Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var."

Yarınlar Fenerbahçe'nin!

Birlikte nice şampiyonluklara!"

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