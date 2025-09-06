Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu!

Fenerbahçe'de yaklaşan seçim öncesi başkan adayı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayıma geçildi.

Başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri peşi sıra açıklandı. Hakan Bilal Kutlualp ve Ali Koç'un ardından Sadettin Saran'ın da listesi belli oldu.

Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi şöyle:

Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Yunus Kılıç.

