Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler'le sözleşti: Yarın görüşürüz

Geleceği herkes tarafından merak edilen genç yıldız Arda Güler ile Başkan Ali Koç, yarın görüşmek için sözleşti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler'le sözleşti: Yarın görüşürüz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertli ekibin genç yıldızı Arda Güler yarın görüşmek için sözleşti.

ARDA'NIN GELECEĞİ ŞEKİLLENİYOR
Son iki sezonda gösterdiği performansla adını Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine yazdıran Arda Güler'in Sarı-Lacivertli ekipteki geleceği ilerleyen günlerde belli olacak. Birçok büyük kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, Sarı-Lacivertli yönetim de genç yıldızın en az 1 sezon daha kulüpte kalmasını istiyor.

ALİ KOÇ İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK
Fenerbahçe'nin 2023/24 sezonunda giyeceği formaların lansmanında başkan Koç ile Arda Güler bir araya geldi. Keyifli anların yaşandığı lansmanda Ali Koç ile Arda Güler, yarın görüşmek üzere sözleşti. Başkan Ali Koç'un, Arda Güler'e "Yarın 1'de görüşürüz" dediği duyuldu. Başkan, yarın saat 13.00'de görüşeceği Arda Güler ile şartları konuşarak sarı-lacivertli ekipte kalması için ikna etmeye çalışacak.

Öne Çıkanlar
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Son Haberler
Türkiye yüzyılının tek karede özeti. Bir dilim baklava 21 TL Ekonomi
Türkiye yüzyılının tek karede özeti. Bir dilim baklava 21 TL
Ahmet Hakan’ın canlı yayında yaptığı vıcık vıcık faiz yağcılığını açıkladı. Zafer Arapkirli'den Ahmet Hakan'ı insan içine çıkartmayacak dalkavuk fıkrası Güncel
Ahmet Hakan’ın canlı yayında yaptığı vıcık vıcık faiz yağcılığını açıkladı. Zafer Arapkirli'den Ahmet Hakan'ı insan içine çıkartmayacak dalkavuk fıkrası
Midyat’ta baba kızı ölüm ayırdı Güncel
Midyat’ta baba kızı ölüm ayırdı
Yavru kedi yanan evden böyle kurtarıldı Yaşam
Yavru kedi yanan evden böyle kurtarıldı
Boğaziçi matematik öğrencisi Teoman'dan özel ders Magazin
Boğaziçi matematik öğrencisi Teoman'dan özel ders
Dokunulmazlığı olmayan Kılıçdaroğlu ifadeye çağrılabilir Siyaset
Dokunulmazlığı olmayan Kılıçdaroğlu ifadeye çağrılabilir