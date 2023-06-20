Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler'le sözleşti: Yarın görüşürüz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertli ekibin genç yıldızı Arda Güler yarın görüşmek için sözleşti.



ARDA'NIN GELECEĞİ ŞEKİLLENİYOR

Son iki sezonda gösterdiği performansla adını Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine yazdıran Arda Güler'in Sarı-Lacivertli ekipteki geleceği ilerleyen günlerde belli olacak. Birçok büyük kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, Sarı-Lacivertli yönetim de genç yıldızın en az 1 sezon daha kulüpte kalmasını istiyor.



ALİ KOÇ İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK

Fenerbahçe'nin 2023/24 sezonunda giyeceği formaların lansmanında başkan Koç ile Arda Güler bir araya geldi. Keyifli anların yaşandığı lansmanda Ali Koç ile Arda Güler, yarın görüşmek üzere sözleşti. Başkan Ali Koç'un, Arda Güler'e "Yarın 1'de görüşürüz" dediği duyuldu. Başkan, yarın saat 13.00'de görüşeceği Arda Güler ile şartları konuşarak sarı-lacivertli ekipte kalması için ikna etmeye çalışacak.