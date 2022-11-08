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Ali Koç Galatasara'a telefon etti. Jesus için Sarı - Kırmızılı yöneticilerle görüştü

Galatasaray Beşiktaş derbisi sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaraylı yöneticileri telefonla aradı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 15:18
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaraylı yöneticileri aradı ve Jorge Jesus için neler söyledi. İlginç dialog ortaya çıktı

Ali Koç Galatasara'a telefon etti. Jesus için Sarı - Kırmızılı yöneticilerle görüştü
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Galatasaray'ın sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ettiği ve Icardi'nin golleriyle Siyah - Beyazlıları 2-1 mağlup ettiği mücadele sonrası flaş bir galişme yaşandı. O maçta NEF Stadı tribünlerinde Galatasaray'ın sürpriz bir konuğu vardı. Fenerbahçe'nin Portekizli antrenörü Jorge Jesus derbi mücadelesini yerinden takip etti. Sarı-Lacivertli kulüp Galatasaray'ı arayarak Jorge Jesus'un maçı yerinden takip etmek istediğini talep etti. Bu talep sonrası Sarı-Kırmızılı kulüpten büyük jest geldi.
DETAYLAR BİR BİR ORTAYA ÇIKTI
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus Galatasaray'ın ev sahibi olduğu karşılaşmayı daha önce Fıratpen'e ait olan ancak bu sezon başkanlık locası diye bilinen yerde ağırladı. Portekizli futbol adamının locada maçtan notlar alması gözlerden kaçmadı. Fanatik'in haberine göre Jorge Jesus karşılaşma sonrası aracına binerken bazı Galatasaray taraftarları "Sıra sende" diyerek Portekizli teknik adama takıldılar.
ALİ KOÇ KULÜBÜ ARADI
Galatasaray Stadı'nın en güzel locasında mücadeleyi izleyen Jorge Jesus memnuniyetini başkan Ali Koç'a aktardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Galatasaraylı yöneticileri arayarak Jesus'un iyi ağırlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirererk teşekkür etti.

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