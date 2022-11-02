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Ali Koç Z kuşağına yönelik flaş eleştirilerde bulundu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Z kuşağına yönelik flaş eleştirilerde bulundu. Koç, "Bazen saygı sınırlarını aşacak derecede özgüvenli." dedi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 21:53
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Z kuşağına yönelik flaş eleştirilerde bulundu. Koç, "Bazen saygı sınırlarını aşacak derecede özgüvenli." dedi

Ali Koç Z kuşağına yönelik flaş eleştirilerde bulundu
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Z kuşağına ilişkin değerlendirmeleri gündem oldu.

Koç, Z kuşağının fazla özgüvenli olduğunu söyleyerek, "Bazen saygı sınırlarını aşacak derecede özgüvenli. Ama hoşuma gidiyor özgüvenleri. Daha direkt dürüst olmayı, net, hitap edilmeyi, konuşurken, iletişim kurarken, pek mükemmeliyetçi değiller. Samimiyeti daha tercih ediyorlar" dedi.

Koç Z kuşağına eleştirilerini ise şöyle sıraladı:

"Çok dijitaller. Her şeyden biraz bir şeyler biliyorlar. Ama hiçbir şeyin dibine inmiyorlar. Birden çok işi aynı anda yapabiliyorlar. Mahalle hayatı sokak hayatı sınırlı." dedi.

Ali Koç, bunun nedenlerini ise şöyle açıkladı:

"Bizim kuşakta daha kolaydı hayat. Daha bir çocukluğunu yaşayabiliyordun. Mahalle hayatın vardı. Şimdi daha bir farklı hayat. Farklı bir sosyalleşme yolları, yöntemleri... Şimdi hayat bizimkinden çok çok daha zor. Çok Çok daha hızlı. Çok çok daha acımasız. Bir taraftan internet, istediği bilgiye ulaşmasını sağlıyor. Ufuklarını açıyor, öbür taraftan, çok tehlikeli yerler var intenrette. Tehlikeye maruzlar. Diğer taraftan bağımlılık yapıyor." 

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