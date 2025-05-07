Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan önemli açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç TRT Spor ekranlarında canlı yayında gündemi değerlendiriyor.

Koç, Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmanın arkasında durduğunu belirterek 'Söylediklerimde değişiklik yok' dedi. Fenerbahçe Başkanı, daha önce seçimli genel kurul düşünmediklerini ve göreve devam edeceklerini açıklamıştı.

"GENEL KURULDA SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM"

Ali Koç " Ne istiyorsanız bana sorabilirsiniz. Benimde içimi dökecek çok konum var. Ben ve arkadaşlarım genel kurulda söylediklerimizin arkasındayız. İki konuda ben vaatte bulunmuştum. Batmaya en yakın kulüplerden biriydi Fenerbahçe ben geldiğimde. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle Fenerbahçe kurumsal ve finansal olarak iyi bir noktada.

"TEPKİLERİ ANLIYORUM"

Dünyanın en büyük spor kulübü anlayışını aynen devam ettirdik, üstüne koyarak da gittik. Bunun için Aziz Başkan'a da bir taraftar olarak teşekkür etmek istiyorum. Taraftarın öfkesi çok, çünkü beklentisi çok. Diğer camialar uzun yıllar şampiyon olamadı, benzer dönemi yaşıyoruz. Bizim dönemde dijital medya var, eleştiriler yüksek sesle çıkabiliyor. Bu tepkileri anlıyorum, başarı isteği normal. Hepimiz taraftarız. Yoğun duygu hali irrasyonelliği getirir. Her taraftar her türlü eleştiriyi yapmaya özgürdür

"TRİBÜNDE OLSAM YÖNETİMİ DESTEKLERDİM"

Ben de bir taraftarlık anlayışından geliyorum, 7 yaşından beri maçlara gidiyorum. Taraftarlık bambaşka bir olgudur. Aşk, sevgi, fedakarlık... Yoğun duygu hali, ister istemez yanında da irrasyonelliği getirir. Bugün böyle bir durumdan geçiyoruz. Biz pazara kadar değil, mezara kadar kültürü benimseyen bir taraftarlıktan geldik. Bu jenerasyon farklı, bu futbola da yansıyor. Ben tribünde olsaydım, camia bu süreçten geçiyor olsaydı, yönetime destek olurdum. Ancak bugünün taraftarını anlamak durumundayız.

"Z KUŞAĞI VEFA KONUSUNDA VEFASIZ"

Gençler sabırsız. Z kuşağı, vefa konusunda daha esnek. Çabuk pozisyon değiştirebiliyorlar, iş değiştirmeye açıklar. Bu farklı bir durum. Doğru ya da yanlış demiyorum; sadece taraftarlık anlayışı olarak farklı diyorum. Bugünün taraftarını anlamak durumundayız ama maçtaki tepkiler. Oyunculara tepkiyi anlamıyorum. Zenit ile oynadığımız hazırlık maçında bile istifa tezahüratları oldu. Oyunculara maç bitene kadar destek olun. Maç içinde bize dediğiniz zaman da etkileniyor çocuklar. Bu kısmını anlamış değilim. Bizim tribünümüzde olan şeyler değildi, Aziz Başkan'ın son dönemlerinde oldu.

Geçen sene hatırlayın, penaltı atacak oyuncumuz yuhalandı. Serdar Dursun penaltıyı atıyordu, tribün başkası atsın diye yuhaladı. Gol olunca da alkışladı. Birazcık aynaya bakıp bu durumu nasıl giderebiliriz diye Fenerbahçe camiası olarak topyekün düşünmemiz lazım

"YAPI, YASA DIŞI BAHİS, SİSTEME KARŞI MÜCADELE VERİYORUZ"

Geldiğimiz noktada en büyük rekabet avantajımız, rakiplerin ve düşmanların ekmeğine yağ sürme noktasına gelmiş durumda. Yasa dışı bahis, sistem ve yapıya karşı mücadele veriyoruz. Rakiplerimizin yaptıklarının 10'da 1'ini biz yapsak, şu anda adliye koridorlarındaydık. Rakip takım olsam, Fenerbahçe'deki bu parçalanmışlık durumundan haz duyardım. Bizim fabrika ayarlarımıza dönmemiz lazım. Biz olalım ya da olmayalım! Bu sorunu çözmeliyiz, kılıçları kendimize çekiyoruz. Kendimizi yıpratıyoruz. Aynayı bakıp bu durumu nasıl gidereceğiz kısmını düşünmeliyiz.

"BİZİ DESTEKLEYENLERE "PARALI KÖPEKLER" DEDİLER"

Geldiğimizde, Aziz Başkan'ı koruyanlara 'Azizbahçe' diyorlardı. Ben, başkanıma hiç laf ettirmedim. Şimdi ne diyorlar? 'Paralı köpekler' Eleştirmek demokratik hak ama yönetimi desteklemek de demokratik hak. Yönetimi destekleyenin yemediği küfür kalmıyor. Biz olalım ya da olmayalım, bu sarmaldan çıkmalıyız. Şampiyonluk gelirse, bu sarmaldan daha kolay çıkarız. Taraftara kızgın değilim, onlara bu duyguları yaşattığımız için üzgünüz.

"3 TANE ŞAMPİYONLUĞUMUZ ÇALINDI"

Bana göre 2, bazı arkadaşlarımıza göre 3 tane şampiyonluğumuz çalındı. Transfermarkt değerine göre tarihin en pahalı kadrosunu kurduk, gelmez denilen oyuncuları getirdik. Dünyanın en iyi teknik adamlarından birini getirdik. Jose Mourinho'yu getirdiğimizde, bugün eleştirenler alkışladı. Dolayısıyla oradan çıkalım.

"BAHİSLE MÜCADELEDE TEK TAKIM FENERBAHÇE"

Türkiye'de bahisle mücadele eden tek takım Fenerbahçe. Kimse sormuyor bunu. Bahis, karaborsa, bedava bilet, dolandırılmış sponsorluklar.. Biz bunlarla muhatap olmadık, biz çaycı alırken bile sosyal medyasına bakıyoruz. Kulübün onurunu korumak için bunu yapıyoruz.

"İSTİFA ETMEYİ DOĞRU BULMUYORUM"

İstifa etmeyi doğru bulmuyorum. İmza kampanyası var. Devam edin, haktır, saygı duyulmalıdır. Bu kadar olaydan sonra bizi onur kırıcı şekilde camiamız yollamak istiyorsa bu da kaderde varmış deriz.