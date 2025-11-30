Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Yarın (pazartesi) oynanacak mücadele öncesi ev sahibi ekipte başkan Sadettin Saran, gözünü iyice kararttı. Çiçeği burnunda başkanın, takıma dev bir prim sözü verdiği ortaya çıktı.

SADETTİN SARAN'DAN 1.5 MİLYON EUROLUK PRİM

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre: Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray derbisi için 1.5 milyon euro prim verme kararı aldı. Haberde, futbolcuların primi duyduktan sonra heyecanlarının tavan yaptığı aktarıldı.

Öte yandan, Sadettin Saran'ın bugün Samandıra'ya giderek teknik driektör Domenico Tedesco ve futbolculara moral vereceği kaydedildi.