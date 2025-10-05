Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın ünlü oyuncu Nafia Tanrıverdi ile fotoğrafı sızdı: Aralarında 31 yaş var!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni seçilen başkanı Sadettin Saran, 61 yaşında olmasına rağmen özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi.

30 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Nafia Tanrıverdi ile paylaştığı samimi bir fotoğraf, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve taraftarlar arasında hararetli tartışmalara yol açtı.

Saran, geçmişte Hülya Avşar ve Emina Jahovic pek çok ünlü simayla adı anılan bir isim olarak biliniyor.

Bu sefer ise genç oyuncu Tanrıverdi ile yakın bir ilişki yaşadığı yönünde iddialar gündeme damga vurdu.

İkilinin birlikte poz verdiği fotoğrafın sızmasıyla birlikte, Tanrıverdi'nin sık sık Saran'ın ikamet ettiği eve uğradığı ve bu ziyaretlerin mahalle sakinlerinin dikkatini çektiği belirtiliyor.

Ünlü magazin gazetecisi Birsen Altuntaş'ın köşesinde yer alan bilgilere göre, 31 yaş farkı bulunan Saran ve Tanrıverdi'nin bir gece davetinde tanıştıkları düşünülüyor.

Aynı lüks mekanlardan yükledikleri fotoğraflar, aralarındaki bağı daha da netleştiriyor ve kamuoyunda merakla takip ediliyor.

Fotoğrafın sosyal medyada hızla yayılmasıyla Fenerbahçeli taraftarlar da sessiz kalmadı. Destekleyici yorumlar yağarken, "Yakışır başkanıma", "Başkanım yakışıklı, fit adam" "Çok yakışmışsınız" gibi ifadeler binlerce kez paylaşıldı. Saran'ın bu ilişkiyi nasıl yorumlayacağı ise merak konusu.

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Sadettin Saran, tam adıyla Steven Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964'te ABD'nin Denver şehrinde doğdu.

İş insanı, spor yöneticisi ve eski milli yüzücüdür. Babası Kırıkkale'nin Keskin ilçesinden devlet memuru bir Türk, annesi ise Amerikalı olup, ailesiyle 2 yaşındayken Türkiye'ye taşındılar.

1987'de ABD'nin Kentucky Üniversitesi'nden mezun olan Saran, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak savunma sanayii, reklamcılık, dublaj stüdyoları, tekstil ve film dağıtım-pazarlama gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Sporcu kimliğiyle tanınan Saran, Türkiye Yüzme Milli Takımı'nın eski kaptanıdır ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesidir.

Eylül 2025'te Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 34. başkanı seçildi.

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! Sadettin Saran gaza bastı

NAFİA TANRIVERDİ KİMDİR?

Nafia Tanrıverdi, 1995 Eylül ayında Antalya'nın Alanya ilçesinde doğdu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra Moda ve Tasarım Bölümü'nde mezun olmuş, ardından oyunculuk kariyerine yöneldi. Profesyonel eğitimini Meltem Cumbul ile birlikte Eric Morris oyunculuk tekniği üzerine çalışarak tamamladı, çeşitli workshop ve atölyelere katılarak kendini geliştirdi.

Oyunculuk kariyerine TRT'nin tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid'in 4. sezonunda (2019-2020) Mehpare karakteriyle adım atmış, bu rolle dikkat çekti.

2025 yılında Show TV'de yayınlanan Kalbim Sende dizisinde Canan rolüyle ekrana dönmüştür.

Sosyal medyada aktif bir kullanıcı olan Tanrıverdi, spor, doğa ve moda temalı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Tanrıverdi, Wing Tsun dövüş sanatı ve Eskrima savunma teknikleriyle ilgileniyor.

Sadettin Saran kendisini futbola atadı