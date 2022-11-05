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Erol Bilecik: Ekranlara çıkıp 'büyüğüz' demekle büyük kulüp olunmuyor

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Erol Bilecik, "İstediğini söyleyen istemediğini işitir" dedi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 13:32
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Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik'ten açıklama

Erol Bilecik: Ekranlara çıkıp 'büyüğüz' demekle büyük kulüp olunmuyor
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Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Erol Bilecik, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kulübün finansal durumuyla ilgili bilgi veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Erol Bilecik de "İstediğini söyleyen istemediğini işitir. Ekranlara çıkıp mikrofonun önünde 'büyüğüz' demekle büyük kulüp olunmuyor. Bunu destekleyen rakamlar olmalı. Rakamlar ortada. Fenerbahçe taraftarının eşsiz desteğiyle, ne yaparlarsa yapsınlar bizi tutmalarının çok zor olacağı bir sene olacağını düşünüyorum. Gururla yaşanacak bir sezon olacak." ifadelerini kullandı.

Kulübün 1 Ocak ve 30 Haziran 2022 dönemlerinde gelir ve giderlerine bakıldığı zaman çok küçük farkların oluştuğuna dikkati çeken Bilecik, bütçeye göre sporcu ve teknik kadro giderinde önemli bir eksilme olduğunu söyledi.

Avrupa Ligi'nde ilk 16'ya kalma başarısı gösteren futbol takımının UEFA gelirlerinin 12 milyon 953 bin lira olduğunu açıklayan Bilecik, Fenerbahçe'nin 1 milyar 379 milyon, Galatasaray'ın 1 milyar 546 milyon, Beşiktaş'ın 961 milyon ve Trabzonspor'un da 879 milyon lira takım harcama limitlerinde olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Nisan 2020'ye oranla piyasa değerinin iki katına çıktığını, üyelik gelirlerinin de arttığını söyleyen Bilecek, İddia gelirlerinin ise kur farkı nedeniyle düşüş gösterdiğini ifade etti.

Yeniden yapılanma sonrası ana para hariç faiz ödemeleri yaptıklarını ve bugüne kadar 55 milyon liralık ödeme gerçekleştiğini aktaran Bilecik, bütün kulüplerin gelecek sezon zorluklar yaşayacaklarını da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kulübümüzün 2023-24 sezonu borcunda, ana para artı faizlerin toplamı 1 milyar lira. Neredeyse 6 aylık gelirlerimizin fevkalade üzerinde. Bu tablo maalesef hayatın gerçeği. Oldukça çetrefilli ve yönetilmesi kolay olmayan bir sezon olarak önümüzde duruyor. El birliğiyle, taraftarın taşın altına daha fazla elini koymasıyla, iyi mali disiplin ve devletimizin yardımıyla inşallah altından kalkacağız ama işimizin kolay olmadığını söylemek istiyorum."

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